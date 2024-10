Nella Casa del Grande Fratello, sembra che sia nata la prima vera coppia: Shaila Gatta e Javier Martinez sono sempre più vicini dopo il primo bacio che c'è stato in seguito alla puntata del 14 ottobre.

Shaila e Javier si prendono un momento per parlare tra di loro con toni molto affettuosi. L'ex velina fa sapere a Javier quanto sia speciale per lei: "Quando sto con te mi sento a mio agio. Non è una cosa per me scontata perché non mi accade spesso".

Tra carezze e sguardi intensi, Shaila continua:" Sappi che sei una persona che qui mi fa stare bene. Quando ci sei mi sento sicura".

Anche Javier si sente bene in compagnia di Shaila e vorrebbe conoscere meglio la ragazza per poter condividere più esperienze:" Vorrei capire un sacco di cose di te. Sei bellissima, di viso sei delicatissima, sei perfetta".

Shaila e Javier: dalla dichiarazione al primo bacio

Shaila Gatta e Javier Martinez hanno avuto una buona intesa fin dai loro primi giorni nella Casa del Grande Fratello. In particolare è stato Javier ad avere un forte interesse nei confronti di Shaila e questo l'ha portato a raccogliere il coraggio dichiarandosi all'ex velina.

I due si sono sempre più avvicinati e dopo il primo bacio sembra che l'interesse reciproco stia solo aumentando.

