Grande Fratello, la puntata del 14 ottobre in streaming

Lunedì 14 ottobre è andata in onda in prima serata su Canale 5 l'ottava puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La serata è iniziata con una coreografia degli inquilini della Casa sulle note di Footloose di Kenny Loggins diretta da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo.

Spazio poi ai sentimenti con Yulia che parla del suo rapporto con Giglio e del legame lasciato fuori dalla Casa.

Anche Enzo Paolo Turchi affronta le sue insicurezze insieme a Carmen Russo e parla apertamente degli atteggiamenti di Clayton Norcross che lo infastidiscono.

In puntata non mancano gli scontri, come quello tra Amanda Lecciso e Helena Prestes per Lorenzo Spolverato.

È tempo di eliminazioni: ad abbandonare la Casa nella commozione generale è Michael Castorino.

In nomination, invece, vanno Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatti e Yulia Bruschi, i concorrenti più nominati dagli inquilini della Casa.

