Grande Fratello, Amanda Lecciso contro Helena Prestes: "Sei instabile"

Durante la puntata del Grande Fratello, c'è tensione tra Amanda Lecciso e Helena Prestes per Lorenzo Spolverato

Nella puntata del 14 ottobre del Grande Fratello, scoppia un'accesa lite tra Amanda Lecciso e Helena Prestes. Durante la scorsa puntata, Helena, a sorpresa, aveva nominato Amanda, accusandola di non essere chiara con Lorenzo Spolverato e di spettegolare troppo. Dopo la puntata, il confronto tra le due concorrenti aveva preso una piega ancora più animata.

Helena dichiara di non essere gelosa, ma sottolinea come il suo vero problema sia la "falsità" di Amanda perché si avvicinerebbe a tutti con modi gentili per poi parlarne alle spalle.

Helena Prestess al Grande Fratello

Amanda, dal canto suo, risponde: "Per me sei instabile". Helena replica: "Hai giocato falso mettendo in mezzo Lorenzo".

