Grande Fratello, Carmen Russo sulla crisi di Enzo Paolo Turchi: "Lo amo come il primo giorno"

Durante la puntata di lunedì 14 ottobre del Grande Fratello, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi riflettono sul loro rapporto, durato 42 anni. Carmen, in confessionale, dichiara: "Lo amo come il primo giorno, è tutto per me e spero di essere tutto per lui. Con Maria siamo le persone più felici al mondo. Lui è stato un marito fantastico e un amante eccezionale".

Enzo Paolo confessa di aver attraversato momenti difficili, che spesso lo portano a pensare che Carmen possa essersi stancata di lui: "Alla fine, dopo 40 anni, penso che questa si è scocciata di me. Quando ho pianto al Grande Fratello, è uscita la mia sensibilità". Carmen lo raggiunge e lo rassicura: "Meriti un bacio perché sei meraviglioso. Io ti amo! In una coppia i problemi si risolvono insieme".

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Grande Fratello

Carmen ricorda il loro primo incontro, avvenuto durante una tournée nel 1983 a Suzzara: "Alla fine mi ha preso in braccio e...". È iniziata così la loro lunga storia d'amore.

Enzo Paolo sembra anche avere un "problema segreto" che non ha ancora condiviso con Carmen, ma che promette di rivelare ad Alfonso Signorini a Grande Fratello concluso.

Più avanti nella puntata, entrambi ammettono di aver fatto l'amore dentro la Casa due giorni prima della diretta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE