Nella Casa del Grande Fratello, Javier Martinez mette da parte l'orgoglio e parla a Shaila Gatta con sincerità dopo che la ragazza si è confrontata con Lorenzo Spolverato.

Javier fa capire chiaramente a Shaila che continua a provare qualcosa per lei: "È più forte di me, se ti guardo ancora mi crea un effetto strano". Il pallavolista però sa che i suoi sentimenti non sarebbero ricambiati: "Voglio un distacco netto perché so che dalla tua parte non c'è quello che io ho messo".

Shaila rimane molto colpita dalle parole di Javier: "Apprezzo molto il tuo comportamento. Ti chiedo scusa se non ti ho dato tempo". L'ex velina continua rassicurando Javier: "Non sei sbagliato, sono io che ho dei limiti a volta. Probabilmente non era il momento".

Javier ci tiene a essere sincero con Shaila: "Ho provato a guardarti con occhi diversi, ma non ce la faccio. Non sarai mai una mia amica". Shaila si avvicina a Javier e i due si scambiano un tenero abbraccio.

