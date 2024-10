Nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è molto delusa dal comportamento di Shaila Gatta: "Se rientra, non avrà la mia fiducia. Deve darmi una motivazione". Mariavittoria Minghetti pensa che non darà nessuna spiegazione e poi chiosa: "Si inventerà qualcosa e si arrampicherà sugli specchi. Io comunque non le darò fiducia".

Poi la discussione si concentra sul rapporto tra Shaila e Lorenzo: "Chissà che dinamica sta creando con Lorenzo? Sta giocando. Non si prenderebbe mai un ragazzo semplice come Javier e Lorenzo" dichiara Jessica.

Shaila Gatta al Grande Fratello: "Non aspetterei Javier fuori"

Durante la diretta di lunedì 21 ottobre, poco prima che Shaila abbandonasse la Casa per volare a Madrid al Gran Hermano, Javier Martinez aveva dichiarato tutto il suo amore alla ragazza.

“Io ho già detto quello che provo a Shaila. Ti ho detto che tu sei una persona che mi fa battere il cuore", erano state le parole di Javier. "Io purtroppo non sento un trasporto come il suo. C’è tanto trasporto fisico, ma se dovessi uscire oggi, non aspetterei Javier fuori", aveva risposto Shaila.

Shaila Gatta al Gran Hermano: "Io e Lorenzo abbiamo dormito insieme"

Lontani dall'Italia, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto molto tempo per stare insieme e per conoscersi meglio. Tra carezze, baci e sguardi è scoppiata la passione tra i due concorrenti.

"Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione" ha detto l'ex velina.

Lorenzo è della stessa opinione della ballerina: "Con Shaila è partito tutto da una carezza, come un pugno di felicità che ti fa vivere tutto meglio".

