Quando finisce il Grande Fratello?

L'11 settembre 2023 è andata in onda la prima puntata della diciassettesima edizione del Grande Fratello. I concorrenti veterani sono nella Casa da sei mesi e ora il loro lungo percorso all'interno del reality sta per concludersi.

Nella puntata di giovedì 14 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato la data della finale del Grande Fratello.

Grande Fratello, quando finisce e la data della finale

La finale del Grande Fratello va in onda lunedì 25 marzo in prima serata su Canale 5.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini che ha comunicato al pubblico la data della finale del GF: "La finale è il 25 marzo, quindi i nostri concorrenti trascorreranno la Pasqua a casa. Non vedevo l’ora di dirvelo, questa sera finalmente mi hanno dato l’ok".

Il conduttore ha spiegato che il pubblico avrà la possibilità di votare per i suoi concorrenti preferiti per salvarli dalle eliminazioni flash nelle prossime puntate. "E come facciamo? Tutti questi inquilini", ha chiesto Cesara Buonamici. "Li butteremo fuori a valanghe. Pubblico, preparatevi perché nelle ultime puntate potrete far uscire chi volete voi, finalmente", ha commentato Alfonso Signorini.

Due inquiline hanno già ottenuto un posto per la finalissima di lunedì 25 marzo: Beatrice Luzzi e Rosy Chin sono le prime due finaliste del Grande Fratello.

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello?

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE