Dalla gelosia di Mirko per Alessio Falsone alle discussioni con Perla. I primi giorni di Mirko e Perla nella Casa del GF non sembrano semplici

Nella puntata di mercoledì 14 febbraio, Mirko Brunetti è rientrato nella Casa del Grande Fratello come ospite per qualche giorno. Il ragazzo desidera chiarire meglio il suo rapporto con l'ex Perla Vatiero.

Come stanno andando i primi giorni tra Mirko e Perla dal ritorno del ragazzo nella Casa?

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, i primi giorni al Grande Fratello

I dubbi di Mirko, Letizia: "È orgoglio per entrambi"

Mirko Brunetti si apre con Letizia Petris sui suoi dubbi in merito al rapporto con Perla. Dopo il loro incontro nell'ultima puntata del GF, Mirko ripensa alla reazione avuta da Perla al suo ingresso in Casa.

Secondo Letizia, la coppia sta affrontando un problema legato all'orgoglio: "Per orgoglio lei non voleva totalmente buttarsi nel dire delle cose perché non sapeva cosa provavi tu. Lei diceva io non so cosa pensa lui".

"Le cose che dice lei sono le stesse che dico io. Non è che lei si è sbilanciata più di me", dichiara Mirko.

"È un orgoglio da parte di entrambi. I discorsi di questi giorni non finiranno davanti le telecamere", aggiunge Letizia.

Mirko Brunetti geloso di Perla con Alessio Falsone

Dopo aver preso le difese di Beatrice Luzzi nel corso di un precedente battibecco, Mirko Brunetti fa qualche domanda a Perla Vatiero riguardo il suo rapporto con Alessio Falsone, nuovo concorrente del GF.

Il ragazzo avrebbe notato alcuni sguardi ed atteggiamenti di interesse di Perla Vatiero nei confronti di Alessio. "Io ti conosco come le mie tasche. Nel momento in cui entra Alessio, io vedo delle situazioni e dico cavolo fermi tutti. Io vedo una Perla completamente imbarazzata alla presenza di Alessio", spiega Mirko apparentemente molto geloso di Alessio.

Mirko porta avanti una serie di esempi sul rapporto tra Perla e Alessio nella Casa "Gli hai detto io e te è meglio che non parliamo sennò è la fine. A te faceva piacere rimanere dove stava lui, è palese. Il contatto fisico si vede. Io non posso essere sempre quello che deve dare le risposte".

