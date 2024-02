Dopo essere rientrato come ospite nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti vuole dare il suo sostegno a Beatrice Luzzi.

Beatrice ha passato dei momenti difficili nella Casa dopo settimane di liti e scontri con numerosi compagni. Mirko abbraccia con affetto Beatrice Luzzi alla fine della puntata del 14 febbraio.

"Sono tanto felice", afferma Beatrice. "Anche io veramente. Lo sai che sono una persona che sa scindere tantissime cose. La stima che ho per te tu la sai", spiega il ragazzo.

L'inquilina prova chiedere un consiglio per vivere meglio la Casa: "Come faccio? Fammi capire la chiave qual è". "Questi giorni sto qui anche per questo", spiega Mirko che è entrato nella Casa per vivere qualche giorno il suo rapporto con Perla Vatiero.

GF, Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Mirko contro Perla e difende Beatrice Luzzi

Mirko Brunetti esprime a Perla Vatiero il suo pensiero sui contrasti avuti con Beatrice Luzzi. Il ragazzo sembra mettere in discussione il comportamento tenuto da Perla.

"Ma tu hai preso la laurea in psicologia?", inizia con ironia Mirko criticando Perla. "Beatrice è una persona che critica sempre gli altri", replica Perla infastidita.

"Non così Perla. Le ho vissute tutte le cose qui dentro. Lei ha detto a te delle cose?", chiede il ragazzo. "Anche a me, ma se ci tengo a una persona e la vedo piangere in corridoio, tocca anche a me", chiarisce Perla.

