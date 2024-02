Appare sempre più isolata Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Un distacco dal resto degli inquilini che si è accentuato dopo la puntata di lunedì 5 febbraio del GF.

I fan di Beatrice Luzzi vogliono far sentire il loro sostegno all'attrice e mandano un messaggio attraverso un aereo che sorvola la casa di Cinecittà. "Bea la tua corona è salda", recita il messaggio dell'aereo.

Beatrice Luzzi raggiunge il giardino per ringraziare i suoi fan, ma viene accolta da un completo silenzio degli altri inquilini. Mentre osserva l'aereo, solo Stefano Miele si avvicina a lei per abbracciarla.

Beatrice Luzzi isolata dal resto della Casa

Beatrice Luzzi, l'amicizia con Stefano Miele

Stefano Miele sembra essere uno dei pochi amici sui quali Beatrice Luzzi può fare affidamento in queste giornate difficili.

In uno sfogo con Alfonso Signorini durante la diretta dell'ultima puntata del reality, Beatrice Luzzi aveva spiegato il suo malessere e la stanchezza provata nell'essere spesso attaccata e criticata dal resto della Casa.

Inoltre, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sembrano essere più lontani: Vittorio si era allontanato da Beatrice dopo alcune parole utilizzate dall'attrice per definire Massimiliano Varrese.

Al contrario di Vittorio, Stefano Miele è stato molto vicino a Beatrice subito dopo la diretta e nei giorni successivi.

"Ciao amore. Complimenti a te che mi sei stato vicino come un amico vero", dichiara Beatrice mentre abbraccia con forza Stefano, "Non dimenticherò mai le sue lacrime l'altra notte. Piangeva per me".

