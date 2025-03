Mariavittoria Minghetti, il faccia a faccia con Chiara Cainelli: "Mi vuoi mettere in mezzo"

Nel giardino della Casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli si sono affrontate in un teso faccia a faccia, dopo il battibecco avvenuto la sera prima, durante la cena dell'ultimo sabato prima della finale di lunedì 31 marzo.

Tra un brindisi e l'altro, il Grande Fratello ha proposto un gioco ai concorrenti: gli inquilini hanno avuto un'ultima occasione per dirsi quello che pensano, in positivo e in negativo, l'uno dell'altro.

Chiara Cainelli, però, sembra non aver apprezzato il comportamento di Mariavittoria Minghetti: mentre tutti sono rimasti in silenzio come da regolamento del gioco, Mariavittoria ha risposto alle critiche di Chiara sul suo conto.

Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli: lo scontro

"Mi vuoi mettere in mezzo a una cosa che non mi appartiene", spiega Mariavittoria: "Un conto è non essere d'accordo, un altro è non aver fatto nulla".

E continua: "Quello che fa Jessica o Helena, non lo controllo io: sono decisioni loro", afferma riferendosi ad alcune battute, che avevano infastidito Chiara Cainelli, sul conto di Lorenzo Spolverato.

"Io ne sto fuori, ho deciso di starne fuori", prosegue Mariavittoria.

Ma Chiara precisa: "Io ti ho solo detto quello che pensavo, perché ho i miei sassolini nelle scarpe da togliere".

Riguardo alle alleanze all'interno della Casa, poi, le concorrenti si accusano a vicenda di essersi nascoste dietro le loro amicizie: "Ti ha fatto comodo aggrapparti a Shaila e Lorenzo, quando io ho litigato con loro", dice Mariavittoria a Chiara Cainelli, che nega: "Non mi ha fatto comodo. Anche tu eri mia amica".

"Non credo di essere mai stata tua amica", chiude Mariavittoria, mettendo un punto alla discussione.

