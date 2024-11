Al Grande Fratello, continua a far discutere la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo un duro scontro durante la puntata del GF, Mariavittoria e Shaila sono tornate a parlare a bordo della piscina della Casa.

Mariavittoria non è stata sorpresa dal fatto che Lorenzo e Shaila siano tornati insieme: quello che le ha dato più fastidio, però, è stato il comportamento dei due ragazzi all'interno della Casa, soprattutto in presenza di Javier.

"Io sono un'anima libera, sono pazza, senza freni. Per me è difficile controllarmi quando sono molto presa da qualcuno. L'ho detto anche a Lorenzo che dobbiamo cercare di controllarci" ammette l'ex velina.

Il confronto prosegue e le due ragazze si soffermano sulla lite che hanno avuto nei giorni scorsi: "Dopo la litigata, ho visto una parte di te che non conoscevo e che forse tu non volevi proprio far vedere" sostiene Mariavittoria. "Quello che non capisco e perché tu hai detto che non mi sopportavi ancor prima di entrare qui dentro. Io e te però all'inizio abbiamo parlato molto, io ho anche pianto con te" è la replica di Shaila.

Mariavittoria spiega di aver cambiato idea nel frattempo: "Avevo un'idea di te che era sbagliata. Tu in realtà sei una persona molto umile".

Shaila Gatta su Mariavittoria Minghetti: "Non riesco a fidarmi"

Dopo i l confronto avvenuto in piscina, Shaila Gatta si è lasciata andare ad alcuni commenti nei confronti di Mariavittoria.

Shaila è rimasta particolarmente colpita dall'atteggiamento di Mariavittoria in quest'ultimo periodo: "C'è una netta separazione tra come si comporta adesso con me e come si comportava qualche giorno fa. Non riesco a fidarmi. Non capisco se lei è veramente così o se lo fa perché è in nomination".

Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti: lo scontro al GF

Lunedì 4 novembre, durante la puntata del Grande Fratello, le due inquiline avevano avuto un acceso confronto. Mariavittoria non aveva apprezzato il modo in cui Shaila si relazionava con Javier: "Trovo irrispettoso quello che hai fatto contro Javier" erano state le parole dell'inquilina.

Shaila aveva replicato: "Javier è adulto e sa difendersi da solo, non ha bisogno dell'ancella. Io sono adulta e vaccinata e so quello che devo fare".

