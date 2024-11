Grande Fratello, Shaila Gatta e lo scontro con Mariavittoria Minghetti: "Non sei mia mamma"

Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non è ben visto da diversi concorrenti del Grande Fratello, una su tutti Mariavittoria Minghetti che nel corso della puntata di lunedì 4 novembre ha un acceso scambio opinioni con Shaila.

"Già prima di questo show non provavo molta simpatia nei tuoi confronti - esordisce Mariavittoria chiamata da Alfonso Signorini insieme a Shaila a confrontarsi nella Mystery - dall'inizio ho trovato strano il tuo comportamento. Trovo irrispettoso quello che hai fatto contro Javier".

"Che è adulto e sa difendersi da solo, non ha bisogno dell'ancella - risponde Shaila. "Io non sono l'ancella di nessuno, ma gli hai chiesto scusa?", continua Mariavittoria. "Scusate, ma ho mia mamma nella casa del Grande Fratello? Sei mia mamma? No. E allora sono adulta e vaccinata e so quello che devo fare", incalza Shaila.

Lo scontro tra le due concorrenti continua con i dubbi di Mariavittoria riguardo la sincerità dei comportamenti e degli atteggiamenti di Shaila nella Casa: "Perdonami se arrivo a pensare che è tutto studiato".

