Tradimento 2, il riassunto della settimana dal 12 al 18 maggio

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 12 al 18 maggio su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento 2, in onda da lunedì 12 a domenica 18 maggio su Canale 5, il ragazzo che potrebbe essere il figlio biologico di Guzide viene coinvolto in una lite in carcere.

Mualla vede il video in cui Oylum parla al sicario che ha sparato a Behram. Ozan nega di aver mandato il messaggio ad Oylum. Zelis decide di scappare ma viene scoperta da Mualla.

Grazie all'aiuto di Guzide, Yesim consegna a Tarik un accordo prematrimoniale. Tarik e Yesim convolano a nozze, con Guzide testimone della donna.

Karhaman decide di tornare in Argentina per reprimere i suoi sentimenti per Oylum. Mualla, insieme ai suoi uomini, trova Zelis.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 12 al 18 maggio. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì alle 21.20, il sabato e la domenica alle 14:45.

