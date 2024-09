Mariavittoria Minghetti è una concorrente ufficiale del Grande Fratello. Il medico estetico è tra i protagonisti della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Minghetti entra nella casa più spiata d'Italia e viene accolta da tutti gli altri concorrenti, tra cui Luca Calvani e le tre ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere.

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è laureata in medicina e ha iniziato il percorso in anatomia patologica. "Mi sono resa conto che non era quello che mi rendeva felice", racconta nella clip di presentazione, decidendo così di dedicarsi alla medicina estetica. Vive da sola e confessa: "Sono pesante da sopportare", però aggiunge: "Sono una persona molto buona. Molte volte sono stata ferita, ecco perché sono così cinica".

Mariavittoria entra nella Casa del Grande Fratello accolta da tutti i concorrenti. Riuscirà a conquistare il cuore del pubblico?

