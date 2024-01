"Sai cosa ha detto Giselle? Papà è un campione, vince! E io le ho risposto: lo so che papà è un campione". Gianni Maddaloni incontra il figlio Marco Maddaloni durante la puntata del Grande Fratello del 23 gennaio.

Riferendo le parole dette alla nipote, il papà del concorrente afferma: "Forse il nonno ha commesso qualche errore e non gli sono stato vicino, ma mi sono innamorato. E lo sono ancora. Per me, tu sei un campione. Credimi, Marco, ti voglio tanto bene. Per i figli si fa tutto". Nel 2005, infatti, l'uomo si è innamorato di un'altra persona, creando tensioni con il figlio, che non ha voluto parlargli per un anno.

"Siamo quello che siamo grazie a mamma e a te. Avete fatto molte rinunce. Tu hai scritto la nostra storia", dichiara il judoka, manifestando tutto il proprio affetto per il padre. Sulla propria partecipazione al reality, aggiunge: "Voglio essere un esempio positivo per questi ragazzi. Non devo dire una parola cattiva, meglio una in meno".

