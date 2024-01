Marco Maddaloni, chi è il padre Gianni

Serata di sorprese per Marco Maddaloni che durante la trentaduesima puntata del Grande Fratello, in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5, riceve la sorpresa del padre Gianni.

Gianni Maddaloni, chi è il padre di Marco

Classe 1956, Giovanni Maddaloni è stato un atleta Judo, diventando campione regionale a squadra nel 1978, per poi raggiungere ottimi risultati anche ai campionati italiani. Archiviata la carriera come atleta, dal 1982 è diventato insegnante tecnico, ottenendo numerosi successi in campo nazionale e internazionale.

Allenando il primogenito Pino, nato nel 1976 dall'unione con la moglie Caterina Iuliano, arriverà a vendere la sua moto nuova per poter andare a vedere il figlio alle Olimpiadi di Sydney del 2000, dove conquisterà la medaglia d'oro. Trasmetterà la stessa passione per il Judo anche agli altri due figli: Laura, otto volte medaglia d'oro ai campionati italiani e attualmente moglie dell'ex pugile Clemente Russo, e Marco, pluricampione d'Italia e Campione Assoluto nel 2002.

"Nel 2005 mio padre si innamorò di un’altra persona e scombussolò tanto la nostra famiglia. Per un anno non ho parlato con mio padre, però poi mia sorella ci fece fare pace", aveva raccontato il concorrente nelle precedenti puntata del Grande Fratello.

Marco Maddaloni ha spesso manifestato tutto l'affetto provato per il padre anche sui social. "Tantissimi auguri a me ma soprattutto a te, perché prima di essere padre, mi sento e sentirò sempre un figlio fortunato", aveva scritto il 19 marzo 2022 in occasione della festa del papà, a corredo di due scatti insieme al genitore; mentre nel giorno del suo ultimo compleanno ha pubblicato una carrellata di foto.

