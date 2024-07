If You Love, la puntata del 3 luglio in streaming

La ventitreesima puntata di If You Love, la nuova serie turca con Kerem Bursin, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Nell'episodio 23 della serie turca If You Love, pubblicato mercoledì 3 luglio su Mediaset Infinity, Leyla fa ormai parte della famiglia Arcali, ma Ilgaz non riesce proprio ad accettarlo.

Nei giardini della tenuta, Ilter e Yakup iniziano a fare delle sorta di colloqui ai numerosi candidati all'annuncio per il nuovo addetto alla sicurezza della villa.

Leyla decide di andare a trovare Onur in prigione e ne parla con Meryem, che la riprende perché crede abbia iniziato a preoccuparsi per lui troppo tardi. Nasce una discussione tra le due amiche che si conclude poco dopo, con Meryem che dà dei soldi a Leyla da consegnare a Onur.

Bige continua a soffrire a causa dei sentimenti che prova per Ates.

If You Love è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

