Endless Love, le trame della settimana dall'8 al 12 luglio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Kemal in una scena di Endless Love

Una piccola anticipazione di quello che accadrà dall'8 al 12 luglio durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il venerdì in seconda serata, il sabato e la domenica alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love: le anticipazioni dall'8 al 12 luglio

Tufan accompagna Zeynep in clinica per abortire e, mentre lui si allontana, la ragazza incontra Asu, alla quale racconta cosa sta succedendo.

Nel frattempo, Emir e Nihan, dopo l’incidente in auto, non riportano gravi ferite ed Emir accusa il personale medico di essere parte di un piano organizzato da Kemal per ucciderlo.

Onder chiede delucidazioni a Galip in merito all’incidente di Nihan ed Emir, ma lui si rifiuta di rispondere.

Intanto, Tarik vuole presentare Banu alla sua famiglia, tuttavia sua madre non è d’accordo: non è disposta ad accettare come nuora l'ex amante di Emir.

Infatti, quando Tarik si presenta a casa per rivelare ai suoi genitori il suo amore per Banu, la notizia viene accolta malissimo.

