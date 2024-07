Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 3 luglio su Canale 5, Kemal ritira le dimissioni dopo essere stato convinto dal signor Hakki ed ora lui e Nihan si trovano a lavorare insieme.

Le cose non sono semplici siccome Kemal teme che Emir voglia utilizzare il progetto per nascondere eventuali azioni illegali della propria compagnia. Nihan, nel frattempo, inizia a nutrire dei sospetti sul rapporto tra Zeynep e suo marito; perciò organizza una trappola per cogliere in fallo la cognata. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 3 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

