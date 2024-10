Maica Benedicto ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna. La ragazza è entrata nel programma lunedì scorso, mentre Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono volati a Madrid per trascorrere un po' di giorni nel reality iberico.

Uno scambio di concorrenti tra il Grande Fratello e il Gran Hermano

Durante la puntata di lunedì 21 ottobre, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno raggiunto la studio del Grande Fratello, convinti di essere stati eliminati. In realtà, erano stati scelti per prendere parte al Gran Hermano Spagnolo.

"Voi siete stati nominati i preferiti dal pubblico del Grande Fratello. Siete immuni e siete ancora dentro la Casa. Dovete partire subito per Madrid. Siete attesi nella casa di un mio grandissimo amico, è una casa importante: la casa del Gran Hermano. Andate in Spagna insieme", le parole di Alfonso Signorini.

Chi è Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano?

Maica Benedicto è nata a Cartagena (Murcia). 25 anni, è laureata in chimica industriale e ora è una rappresentate farmaceutica. La ragazza nel 2022 è stata incoronata Miss Turismo Spagna e per un periodo ha soggiornato a Milano per lavorare nella moda.

