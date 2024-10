“Sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo”. Ospiti del Gran Hermano in Spagna, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato riescono a vivere il loro rapporto in piena libertà, come non erano riusciti a fare al Grande Fratello.

Tra carezze e abbracci, la complicità tra i due è sempre più forte.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta in Spagna: "Abbiamo dormito insieme"

Cosa è successo tra Lorenzo e Shaila in Spagna?

Nel confessionale del Gran Hermano, la ragazza confessa di voler ascoltare il suo cuore e non avere paura: "Per una volta ho detto: non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore".

L'ex velina confessa anche di aver dormito insieme a Lorenzo: "Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione. Mi sono sentita come una bambina di 12 anni".

Lorenzo racconta le forti emozioni che prova per Shaila: "Con Shaila è partito tutto da una carezza, come un pugno di felicità che ti fa vivere tutto meglio. Un’attrazione e un’energia che ci collega che è inspiegabile. Quello che noi viviamo noi lo sappiamo, lo sentiamo e questa è la cosa più importante".

Cosa succederà al loro rientro nella Casa del Grande Fratello in Italia? Come verranno accolti dagli altri inquilini?

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano

Shaila Gatta, le critiche di Javier Martinez e Jessica Morlacchi

I concorrenti del Grande Fratello credono che Shaila e Lorenzo siano stati eliminati dal reality e sono totalmente all'oscuro del loro viaggio in Spagna.

Dopo aver compreso che i suoi sentimenti non sono ricambiati da Shaila, Javier Martinez critica i comportamenti dell'ex velina: "Essere liberi e chiari non significa comportarsi male. E lei con me si è comportata male. Sono consapevole e tranquillo con me stesso".

Anche Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso parlano di Shaila Gatta e sembrano aver perso la fiducia nei confronti della ragazza. "Se Shaila rientra, non gli do tutta questa fiducia. Sta giocando, chissà che dinamica sta creando. Un ragazzo semplice come Javier non se lo prenderebbe mai", dichiara Jessica Morlacchi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE