Lorenzo Spolverato contro Zeudi Di Palma: "Sei molto finta"

Al Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato si affrontano in un faccia a faccia in Superled dopo giorni di tensione nella Casa

"Io penso che Zeudi sia molto finta". Dopo le critiche ricevute da Shaila Gatta, Zeudi Di Palma affronta un nuovo confronto con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Nell'ultima settimana nella Casa, i due ex amici non sono riusciti a chiarire dopo accuse reciproche.

“Quando ho detto che sei insicuro intendevo verso la nuova versione di Shaila", spiega Zeudi in un faccia a faccia in Superled con Lorenzo, "Le cose che ho detto dopo la puntata, le penso. Quando ci è stata una clip di me contro di te, non c’è stato un confronto con te. Non abbiamo potuto parlare”.

“Mi hai dato dell’irrispettoso. Tu ti sei alzata e te ne sei andata. Io penso che Zeudi sia molto finta. Zeudi sa a memoria tutto quello che è successo qui nei primi tre mesi. Hai visto tutto prima di entrare a livello di dinamiche", dichiara Lorenzo che è convinto della poca trasparenza di Zeudi.

"Litighi con Helena e vai da Shaila. Quello che io a oggi vedo è che tu stai giocando in un modo che non mi piace e non è a carte scoperte. Ti allisci tutti. Per tre mesi sei andata d’accordo con tutti”, conclude Lorenzo.

