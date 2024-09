Loredana Lecciso, la sorpresa alla sorella Amanda nella Casa del Grande Fratello

"Loredana per me è come una mamma", dichiara Amanda Lecciso prima di entrare nella Casa del Grande Fratello

Amanda Lecciso fa il suo ingresso nella Casa, accolta da una sorpresa da parte della sorella Loredana Lecciso. Prima di entrare durante la seconda puntata del Grande Fratello 2024 in onda su Canale 5 il 19 settembre, Loredana si trova in studio e parla del legame speciale che ha con la sorella minore: "Mia sorella ha 15 anni di meno, al Grande Fratello sto affidando una cosa molto preziosa", afferma Loredana, sottolineando il rapporto materno che ha sempre avuto con Amanda.

Amanda, prima di attraversare la porta rossa, racconta della sua infanzia e il legame con Loredana e la sorella gemella Raffaella: "Loredana per me è come una mamma perché è andata via di casa per l’università quando avevo 3 anni, quindi non le ho vissute, ma erano quelle che tornavano dall’università e mi coccolavano, mi viziavano, mi facevano mille regali".

Amanda e Loredana Lecciso al Grande Fratello 2024

Una volta dentro la Casa, le due sorelle si ritrovano nella cucina per preparare insieme le tradizionali orecchiette. Amanda, mamma di due figli di 10 e 16 anni, dichiara: "Il mio cuore ora batte per me, per tante persone, ma batte da solo".

