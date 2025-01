Nella puntata di mercoledì 8 gennaio, Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello. Una decisione improvvisa arrivata dopo il provvedimento disciplinare letto da Alfonso Signorini che prevedeva una nomination d'ufficio per Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi.

La cantante non aveva accettato il provvedimento e, prendendo le distanze dall'atteggiamento di Helena, aveva deciso di abbandonare immediatamente il reality: "Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano".

Le reazioni degli inquilini del GF dopo l'uscita di Jessica Morlacchi

Gli inquilini sono rimasti scossi dall'improvvisa scelta di Jessica. Mariavittoria Minghetti si sfoga con Javier Martinez e condivide il suo pensiero sull'uscita della cantante: "Non viene fatto un esame di coscienza dall'altra lato. Questo mi dà fastidio e mi dispiace".

Parlando del duro scontro tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, Mariavittoria aggiunge: "Ci sono stati errori da tutte le due parti. Questa sera nessuna delle due ha chiesto scusa".

"Guardando la parte di Jessica, mi dispiace che lei non si sia messa in discussione", replica Javier commentando l'uscita di Jessica.

In un confronto in giardino, Luca Calvani e Amanda Lecciso sono più critici verso Jessica Morlacchi e alcuni suoi comportamenti dentro la Casa.

"Jessica non ha mai preteso che io mi mettessi contro Helena", spiega Mariavittoria, ma Amanda Lecciso non crede al suo punto di vista.

"Neanche potevi essere a favore perché nel momento in cui l'ho fatto, io sono stata tagliata fuori", replica Amanda.

