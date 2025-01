Sorprese e colpi di scena segnano la ventunesima puntata del Grande Fratello. Come annunciato prima dell'appuntamento in onda mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5, di fronte a un provvedimento disciplinare è stato annullato il televoto che vedeva coinvolti Bernardo Cherubini, Stefania Orlando, Shaila Gatta ed Helena Prestes. Proprio quest'ultima, negli ultimi giorni, è stata protagonista di una serie di accesi confronti con altri concorrenti, tra cui Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. Scontri che hanno spinto la produzione del reality a prendere provvedimenti e mandare le tre inquiline in nomination d'ufficio. Le parole lette da Alfonso Signorini non trovano però d'accordo Jessica Morlacchi, la quale decide di abbandonare immediatamente il reality.

La cantante non accetta di essere messa sullo stesso piano di Helena, in quanto trova i rispettivi comportamenti molto differenti. "Dal momento in cui io avessi risposto con la stessa modalità sarebbe stato anche giusto, ma questo non è successo. Per cui a me non sta bene e io decido di abbandonare", ha commentato Jessica Morlacchi prima di lasciare la Casa.

