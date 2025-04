Ilary Blasi presenta The Couple al Grande Fratello: "Otto coppie con un montepremi di un milione di euro"

Ilary Blasi ospite a sorpresa della finale del Grande Fratello per presentare The Couple, il nuovo reality game di Canale 5

Grande sorpresa della finale del Grande Fratello in onda lunedì 31 marzo è l'arrivo in studio di Ilary Blasi, che da lunedì 7 aprile condurrà The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5. "La chiudiamo stasera o no? - scherza la conduttrice dopo aver abbracciato e salutato Alfonso Signorini, padrone di casa del GF dallo scorso 16 settembre - Stasera è una finale, è una festa, è la festa della liberazione, il 25 aprile".

A proposito di The Couple, Ilary spiega: "Ci saranno 8 coppie con un montepremi di un milione di euro. In realità avevamo pensato a te Alfonso, con chi lo faresti?", dice scherzando al conduttore del Grande Fratello, che risponde ironico: "Io? Con chiunque".

Protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

