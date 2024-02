Greta Rossetti sul triangolo amoroso con Vittorio e Sergio: "Non devo scegliere nulla"

Prosegue il triangolo amoroso tra Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi all'interno della Casa del Grande Fratello, in onda lunedì 12 febbraio.

La ragazza continua ad affermare di voler vivere la sua esperienza, senza privarsi di nessuno dei due: "Non devo scegliere nulla, non sono qua per cercare un fidanzato - ribadisce Greta durante la puntata - Sono rapporti diversi e voglio bene a entrambi in due modi diversi: con Vittorio mi sento leggera e non facciamo discorsi pesanti, mentre con Sergio faccio discorsi profondi".

Dopo le parole di Greta, tocca quindi a Sergio e Vittorio dire la loro sulla situazione: "I triangoli nelle relazioni non mi piacciono - precisa Sergio - Greta è una ragazza bellissima, profonda e sincera. Abbiamo un'amicizia con alcune sfumature di seduzione, ma lei è libera di viversi le sue relazioni come vuole".

Negli scorsi giorni, Vittorio ha ammesso di provare una forte attrazione fisica nei confronti di Greta, ma questo non basta: "Ho già specificato il tipo di rapporto che abbiamo e le ho sempre detto di viversi appieno tutto quello che vuole, io non voglio neanche saperne. La responsabilità è sua e prenderà lei le sue decisioni, voglio solo il suo bene".

