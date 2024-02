Greta Rossetti e Vittorio Menozzi sono sempre più vicini. L'influencer si confida con Paolo Masella: "Non vedo malizia in lui"

Continua la complicità tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti dentro la Casa del Grande Fratello. I due inquilini, sdraiati a letto, si scambiano coccole e parole affettuose prima della festa di carnevale.

L'alchimia tra i due concorrenti sta crescendo soprattutto negli ultimi giorni, soprattutto dopo che Vittorio ha sofferto l'allontanamento da Beatrice Luzzi.

A parlarne è proprio Greta, in un momento di confidenza con Paolo Masella: " Gli ho chiesto: ma io posso fidarmi di te? E lui mi guarda e mi fa: No, non voglio dirti sì che poi domani ti do un dispiacere. Tu vivimi, anche fuori, perché qua magari è diverso, e poi ti darai una risposta tu. Come faccio a non fidarmi di una persona che mi dice una cosa del genere?".

L'influencer aggiunge: "Non vedo malizia in lui. Si vede da come sta male quando si litiga che è buono", e si dice dispiaciuta per le sue insicurezze: "Si sente inferiore rispetto ai ragazzi. Un giorno mi ha detto che pensa che i ragazzi della casa lo vedono senza carattere".

Paolo Masella è d'accordo: "Vorrebbe sembrare più forte di quello che è. Non deve avere paura di essere sé stesso". "Questa è la sua prima delusione", continua Greta, "Io ne ho passate 150, sono contenta che lui non le ha mai passate, ma soprattutto se magari ti delude un componente della tua famiglia, poi un estraneo ti può deludere, ma comunque sei corazzato. Per lui invece queste sono le sue prime delusioni e quindi le vivi ancora più amplificate".

