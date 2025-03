Al Grande Fratello sono giorni di importanti riflessioni per Shaila Gatta, che ha ricostruito la sua esperienza nella Casa senza nascondere la delusione per non aver raggiunto, almeno fin qui, la finale. "Io in amore ho sempre vissuto in base all'altro e in questo sono stata stupida, perché è importante volersi bene", commenta la ballerina, supportata anche dalle altre concorrenti della Casa. "Sono arrivata a un punto in cui ho bisogno di ricordarmi chi sono. E io sono Shaila, non la fidanzata di qualcuno", spiega ancora, soffermandosi sulle dinamiche di coppia vissute con Lorenzo Spolverato. E conclude: "Sto pagando un po' il prezzo delle mie scelte, mi pento di non aver avuto più prese di posizione e di aver cercato troppo di capire gli altri, anche quando non era per forza dovuto". Alle parole di Shaila fa eco proprio Lorenzo, felice e fiero del percorso della ragazza.

