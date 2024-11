Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per papà Cosimo

Nel corso della diretta di lunedì 4 novembre del Grande Fratello, Shaila Gatta riceve una sorpresa: viene a farle visita suo papà Cosimo. Non appena vede il padre, l'ex velina scoppia in lacrime. "Conta sempre su di noi - dice Cosimo alla figlia - a prescindere da tutte le cose dette, non dette, false. Fregatene, vai avanti e non farti mettere i piedi in testa da nessuno".

"Mi dispiace papà, sei fiero di me? - chiede Shaila abbracciando il padre - io cammino sempre a testa alta". Cosimo risponde: "Non pensare a nessuno, vai avanti per la tua strada, hai tanta luce".

Shaila Gatta aveva già ricevuto una visita a sorpresa che l'aveva emozionata molto: nel corso della puntata del 30 settembre aveva riabbracciato mamma Luisa. Insieme, madre e figlia avevano fatto un ballo che aveva emozionato anche il resto degli inquilini.

