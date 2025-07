Forbidden Fruit, la puntata dell'8 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda l'8 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda martedì 8 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

Forbidden Fruit, la trama della puntata dell'8 luglio

Halit invita a cena Yildiz, ma lei rifiuta e mette in atto il piano che ha escogitato con l'amica Sengul, ovvero cercare di legarlo a sé definitivamente facendosi desiderare, ma ha bisogno anche dell'aiuto della sorella, che è all'oscuro delle sue vere intenzioni.

Zeynep licenzia Yeter, come gli è stato imposto da Alihan, ma il giorno dopo scopre con grande stupore che l'uomo le ha subito trovato un nuovo lavoro e ha fatto anche in modo di far ricadere il merito su di lei.

Halit manda il suo uomo più fidato a casa di Zeynep e Yildiz. Quest'ultima non lo fa entrare e gli dice di non farsi vedere mai più.

Ender, avendo perso tutto dopo il divorzio da Halit, versa in uno stato di profonda prostrazione. Rientrando a casa di pomeriggio, suo fratello Caner la trova ancora in vestaglia e, a quel punto, cerca di risvegliare in lei la voglia di riscossa e soprattutto di vendetta nei confronti di Halit. Ender è triste anche per non aver più sentito né visto suo figlio Erim, che è rimasto a vivere con il padre.

Yildiz cerca di proteggere la sorella dai tentativi di approccio da parte di Halit e per questo respinge una seconda volta il suo uomo fidato, a cui è stato chiesto di consegnare un grosso pacco per Yildiz.

Zeynep, che lavora per Alihan, dopo aver trovato un suo fazzoletto per terra, decide di fargli un regalo speciale e glielo porta, visibilmente emozionata, in ufficio. Se ne pentirà subito dopo.

