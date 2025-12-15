Catalogo
IL VERDETTO16 dicembre 2025

Grande Fratello, il risultato del televoto del 15 dicembre: il quinto finalista

Durante la semifinale del Grande Fratello, scopriamo chi è il quinto finalista dopo il verdetto del televoto
Nella semifinale del Grande Fratello in onda lunedì 15 dicembre, Simona Ventura annuncia il nome del quinto finalista.

Omer Elomari scopre di essere il quinto finalista del Grande FratelloOmer Elomari scopre di essere il quinto finalista del Grande Fratello

Domenico D'Alterio e Omer Elomari sono i concorrenti in nomination.

Omer Elomari è il concorrente più votato dal pubblico ed è quindi il quinto finalista del Grande Fratello, che si aggiunge a Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi.

"Mi dispiace, sono stato bastonato in tutto questo periodo, ma va bene così", dichiara Domenico D'Alterio prima di lasciare la Casa.

