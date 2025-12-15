Omer Elomari scopre di essere il quinto finalista del Grande Fratello

Domenico D'Alterio e Omer Elomari sono i concorrenti in nomination.

Omer Elomari è il concorrente più votato dal pubblico ed è quindi il quinto finalista del Grande Fratello, che si aggiunge a Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi.

"Mi dispiace, sono stato bastonato in tutto questo periodo, ma va bene così", dichiara Domenico D'Alterio prima di lasciare la Casa.

