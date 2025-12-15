Nella semifinale del Grande Fratello in onda lunedì 15 dicembre, Simona Ventura annuncia il nome del quinto finalista.
Domenico D'Alterio e Omer Elomari sono i concorrenti in nomination.
Omer Elomari è il concorrente più votato dal pubblico ed è quindi il quinto finalista del Grande Fratello, che si aggiunge a Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi.
"Mi dispiace, sono stato bastonato in tutto questo periodo, ma va bene così", dichiara Domenico D'Alterio prima di lasciare la Casa.