Sorprese, confronti, nomination e forti emozioni segnano la trentaduesima puntata del Grande Fratello, in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5. L'appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini si apre con il faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, protagoniste negli ultimi giorni di una serie di accuse reciproche. "Mi sono accorta che lei da' per scontato che gli altri siano al suo servizio. Anche i suoi amici le fanno battute su questo", commenta l'attrice in Superled, mentre Perla non accetta le sue modalità "da boss". La stessa Perla è protagonista anche del nuovo incontro con Mirko Brunetti, che dopo il saluto a Greta si concede un momento di grande complicità con l'ex fidanzata. "L'amore non è mai finito, ma stare insieme è un altro discorso", precisa l'ex concorrente. Sorprese anche per Giuseppe Garibaldi, che nello studio del Grande Fratello ha potuto festeggiare il suo compleanno in grande stile, mentre Marco Maddaloni si emoziona per la sorpresa del padre Gianni dopo aver tracciato un'intricata quanto toccante linea della vita. Tempo di chiarimenti tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, che dopo alcuni passi avanti sembrano tornare sui propri passi. Tra i due sarà davvero tutto finito? Infine, i verdetti della serata: Federico Massaro risulta il meno votato dal pubblico, mentre in nomination finiscono Sergio D'Ottavi, Perla Vatiero, Fiordaliso e Monia La Ferrera.

