Beatrice Luzzi contro Perla Vatiero: "Ha portato qui dei modi da boss"

"Non la vedo responsabilizzata nei confronti della Casa". Beatrice Luzzi affronta Perla Vatiero durante la puntata del 23 gennaio del Grande Fratello. L'attrice accusa la coinquilina di non essere sufficientemente partecipativa nelle faccende domestiche.

"Mi sono accorta che lei da per scontato che gli altri siano al suo servizio. Anche i suoi amici le fanno battute su questo. A colazione, ognuno si lava le sue cose, mentre lei le lascia lì. Quel poco che fa, sembra quasi farlo solo per finta", spiega Beatrice in Superled durante un acceso faccia a faccia.

"Tu comandi tutti, puoi dire a una persona: fai quello, fai quell'altro? Perché dovresti dirmi che devo lavare i piatti?", ribatte Perla, che durante la settimana si è lasciata andare ad esternazioni non gradite a Luzzi: "La liquido? Ma che modi sono? Ha portato qui dei modi da boss".

Nelle sue parole, l'attrice fa riferimento anche alla frase "Gli do due settimane di vita nella casa", che Perla ha pronunciato nei confronti di Stefano Miele dopo una lite scoppiata nei giorni scorsi a causa di un fraintendimento.

