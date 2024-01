Mirko Brunetti, l'incontro con Perla Vatiero: "L’amore non è mai finito"

"L'amore non è mai finito, ma stare insieme è un altro discorso". Mirko Brunetti descrive i propri sentimenti nei confronti dell'ex fidanzata Perla Vatiero. Durante la puntata del 23 gennaio del Grande Fratello, i due ex fidanzati si ritrovano in Superled. "Dire solo ti voglio bene è un po' banale", dichiara la concorrente.

Perla, in occasione del suo compleanno, aveva fatto una dedica speciale a Mirko: "Ti voglio bene, sei una delle persone più importanti della mia vita. Lo sei stato, ma mentalmente lo sei ancora".

Inutili i cori del pubblico che hanno chiesto a gran voce un bacio tra i due. Prima di andarsene, Mirko consola l'ex fidanzata ancora scossa dallo scontro con Beatrice Luzzi.

Mirko ha poi incontrato colei che fu la sua tentatrice durante Temptation Island: "Vedo come si guardano, come si parlano, come si abbracciano, come Perla parla di Mirko. Con gli occhi di una persona esterna, perché non mi vedo più nel triangolo, vedo amore tra loro", confessa Greta Rossetti, facendo il tifo per un ritorno di fiamma.

Poco prima, Mirko Brunetti ha affrontato in un faccia a faccia Federico Massaro e Massimiliano Varrese. I due concorrenti, infatti, hanno notato e criticato un cambio di comportamento dell'ex coinquilino: "La persona che Greta mi ha descritto non è questa qua", dichiara Federico.

