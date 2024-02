La trentaseiesima puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 14 febbraio in prima serata su Canale 5, regala nuovi confronti, verdetti e soprattutto tante sorprese. Nel giorno di San Valentino, Mirko Brunetti varca nuovamente la porta rossa della Casa con l'obiettivo di poter finalmente avere un confronto più profondo con Perla Vatiero e capire se la loro storia d'amore può ripartire. Dopo diversi faccia a faccia e punti interrogativi, i due avranno infatti qualche giorno per chiarirsi e trovare le risposte che entrambi cercano. Una romantica sorpresa viene riservata invece ad Anita Olivieri, che riabbraccia il fidanzato Edoardo dopo cinque mesi di lontananza, mentre Paolo Masella e Letizia Petris hanno modo di ritagliarsi del tempo per loro nella Suite della Casa. La puntata è segnata anche da numerosi confronti, tra cui il chiarimento di Vittorio Menozzi con Greta e Beatrice, oltre alla discussione che vede quest'ultima contrapposta a Marco Maddaloni. Quindi i verdetti della serata, con Stefano Miele che risulta il meno votato tra i concorrenti in nomination: con lui, a rischio eliminazione, finiscono al televoto Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi e Grecia Colmenares. Chi si salverà?

