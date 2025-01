Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma si chiariscono: "Mi sei mancata"

Dopo il confronto in studio, le due concorrenti del Grande Fratello si chiariscono in camera da letto

Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Dopo il confronto in studio avvenuto durante la puntata del Grande Fratello del 30 gennaio, Helena Prestes e Zeudi Di Palma decidono di parlarsi in privato in camera da letto.

Zeudi ammette di aver interpretato erroneamente le intenzioni di Helena a causa del bacio che si sono scambiate: "I miei occhi ti hanno vista come più di un’amica". L’ex Miss Italia ribadisce di voler preservare il loro legame e costruire qualcosa di autentico nel tempo: "Tu hai detto che l’amicizia conta e che si costruisce nel tempo".

Da parte sua, Helena esprime nostalgia per il legame che avevano prima degli scontri: "Sai quanto mi sei mancata?". Ma allo stesso tempo, aggiunge: "Io sono sempre stata chiara con te".

"Dopo un bacio, non riesco a creare un’amicizia", confessa Zeudi. Helena, invece, esprime il proprio disappunto per l’avvicinamento della ragazza a Javier, invitandola a mettersi nei suoi panni: "Cerca di metterti al mio posto".

Alla fine, entrambe decidono di "girare pagina" e si abbracciano.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Zeudi aveva confessato di provare ancora forti sentimenti per la modella brasiliana: "Sono ancora infatuata di te", aveva ammesso guardando Helena negli occhi. Le sue parole, però, non avevano convinto la diretta interessata: "Non sei sincera. Non ci credo, sono solo parole. Gli atteggiamenti sono atteggiamenti: sei tutto il giorno con Javier. Sei falsa Zeudi, sei molto furba".

Zeudi aveva anche dichiarato di sentirsi più attratta da lei che da Javier. Quest’ultimo, in collegamento dalla Casa, aveva quindi deciso di fare un passo indietro: "Mi vorrei fare da parte in questo momento. Faccio un po’ di passi indietro dopo aver sentito che Zeudi è più infatuata di Helena piuttosto che di me. Lo vedo dai suoi occhi che è così".

