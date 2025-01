Grande Fratello, Zeudi Di Palma a Helena Prestes: "Sono ancora infatuata di te"

Nella corso della puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio, si torna sul triangolo sentimentale formato da Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Dopo i baci e le coccole nel letto scambiati con il concorrente argentino, l'ex Miss Italia confida di essere ancora presa dalla modella brasiliana. "Sono ancora infatuata di te", dice Zeudi guardando negli occhi Helena. Entrambe le concorrenti si trovano in studio con Alfonso Signorini per fare un confronto. "Non sei sincera - le risponde Helena - Non ci credo, sono solo parole, gli atteggiamenti sono atteggiamenti, sei tutto il giorno con Javier. Sei falsa Zeudi, sei molto furba".

Ad Alfonso Signorini Zeudi conferma di essere più infatuata di Helena piuttosto che di Javier. "Mi vorrei fare da parte in questo momento - dice il concorrente in collegamento dalla Casa - Faccio un po' di passi indietro dopo aver sentito che Zeudi è più infatuata di Helena piuttosto che di me, lo vedo dai suoi occhi che è così".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE