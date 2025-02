Anche la trentaquattresima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 24 febbraio in prima serata su Canale 5, si conclude con le consuete nomination. Al termine di una puntata ricca di sorprese, confronti, colpi di scena e un'eliminazione, Alfonso Signorini ha dato il via a una delle fasi più delicate del reality. Attraverso il meccanismo dei piramidali, cinque concorrenti donne finiscono in nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 24 febbraio

Le concorrenti più votate sono: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Ora sarà il pubblico a decidere, attraverso il televoto, chi salvare dal rischio eliminazione.

