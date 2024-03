Tutti i momenti da non perdere dell'ultima puntata del GF in onda il 4 marzo: dal confronto tra Mirko e Perla all'abbandono di Marco Maddaloni

La quarantesima puntata del Grande Fratello è andata in onda lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5. Rivediamo i momenti da non perdere nel video qui sopra.

Mirko Brunetti affronta Perla Vatiero, dubbioso del rapporto con Alessio Falcone.

Massimiliano Varrese riceve la sorpresa della sorella Monica, mentre Marco Maddaloni abbandona il Grande Fratello.

In nomination ci sono: Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Letizia Petris, Greta Rossetti, Federico Massaro e Grecia Colmenares.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE