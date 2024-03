Marco Maddaloni è uscito dal Grande Fratello in seguito a un lutto famigliare. Nella puntata di lunedì 4 marzo del GF, Marco Maddaloni torna in Casa per comunicare la scelta che ha preso ai suoi compagni d'avventura.

“Io sono entrato in famiglia 15 anni fa e mio suocero mi ha sempre trattato come un figlio”, spiega Marco Maddaloni ad Alfonso Signorini parlando di suo suocero.

Marco Maddaloni abbandona il Grande Fratello

Perché Marco Maddaloni è uscito dal Grande Fratello?

Nel salotto della Casa, Marco Maddaloni annuncia agli altri inquilini la sua decisione di voler abbandonare il Grande Fratello: "Mi siete mancati tutti. Vi chiedo scusa perché sono andato via in fretta. È andato via il padre di Romina che per me è stato un secondo padre. La mia parte sportiva vorrebbe continuare con voi però è un momento importante per mia moglie e io non mi voglio perdere quelle lacrime e quei dolori. Voglio stare con lei in questi giorni. Devo andare dalla mia famiglia, soffrirei a non stare con loro”.

