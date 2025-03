Ecco i momenti da non perdere della trentaseiesima puntata del Grande Fratello

BEST OF

Nella trentaseiesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 3 marzo in prima serata su Canale 5, la Casa è animata da accesi confronti e da ben due eliminazioni. La puntata si è aperta con un commuovente momento dedicato al ricordo di Eleonora Giorgi, la star del cinema scomparsa a 71 anni a causa di un tumore al pancreas. Zeudi Di Palma incontra il padre Pasquale e accetta di confrontarsi con lui sul loro passato e sul loro difficile rapporto. Gli eliminati della trentaseiesima puntata sono due: prima Maria Teresa Ruta, poi è costretto ad abbandonare definitivamente la Casa anche Mattia Fumagalli. Finiscono in nomination e a rischio eliminazione quattro concorrenti: Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi salvare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE