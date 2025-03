La trentaseiesima puntata del Grande Fratello mette Zeudi Di Palma di fronte a una difficile scelta che riguarda il suo passato e il difficile rapporto con il padre Pasquale. Quest'ultimo, come ricostruito da Alfonso Signorini nel corso dell'appuntamento in onda lunedì 3 marzo in prima serata su Canale 5, ha contattato il reality nella speranza di poter riaprire il dialogo con la figlia, consapevole che la modella potrebbe anche non ricambiare le sue intenzioni. "Ero molto piccola e non ho ricordi lucidi in prima persona. Mia madre mi ha raccontato che lui ha semplicemente fatto una scelta, ma lei non ha mai ostacolato il nostro rapporto - ha esordito la concorrente in Superled, portando alla luce le difficoltà nel crescere senza la figura paterna -. Non c'è stato mai modo perché lui non ha mai voluto conoscerci o crescerci", ribadisce con fermezza la modella. "Perché arrivare fino a questo momento? Mi cerca come Miss Italia, mi cerca al Grande Fratello, perché non cercarmi quando non c'è tutto questo?" è la domanda spontanea posta da Zeudi al padre. "A me non interessa né di Miss Italia, né del Grande Fratello, mi interessa solo guardare gli occhi di mia figlia. Potevo farlo prima ma non mi è mai stata data la possibilità, non c'è stata mai l'occasione".

Se da una parte Pasquale cerca di far valere le sue ragioni, Zeudi si sfoga: "Non ho un ricordo con te, non so tu realmente chi sia e di questa cosa mi è dispiaciuto tantissimo. Biologicamente sei mio padre ma non lo sei adesso, un padre non mette in difficoltà la propria figlia in televisione". I due provano a spiegarsi a distanza, fino alla decisione della ragazza di raggiungere il padre in cortiletto, seppur mantenendo un notevole distacco. "Sono qua per chiederti scusa e perdono. Io ci ho messo la faccia per te, ho cercato di togliermi questo fardello dallo stomaco - ribadisce l'uomo prima di salutare la figlia -. So che stiamo parlando di qualcosa di quasi insanabile, ma se saranno fiori fioriranno".

