Eleonora Giorgi, il ricordo di Alfonso Signorini al Grande Fratello: "Ci piace ricordarla con il sorriso"

La trentaseiesima puntata del Grande Fratello si apre nel segno di Eleonora Giorgi, la star del cinema scomparsa a 71 anni dopo aver lottato contro il tumore al pancreas. "Ci piace ricordare Eleonora con il sorriso, perché ce l'ha insegnato lei", ha commentato Alfonso Signorini all'inizio dell'appuntamento in onda lunedì 3 marzo in prima serata su Canale 5. "Il nostro programma è molto legato a Eleonora e a noi piace ricordarla così", ha proseguito mostrando alcune immagini della diva del cinema all'interno della Casa, quando partecipò come concorrente alla terza edizione del Grande Fratello Vip, nel 2018. Signorini ha quindi concluso: "Abbiamo tenuto a battesimo un amore che è nato proprio qua dentro, quello tra suo figlio Paolo e Clizia, che ha portato a una splendida famiglia e a un bambino meraviglioso, Gabriele, che ho tenuto a Battesimo. Grazie Eleonora per la forza che ci hai trasmesso".

