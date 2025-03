Al Grande Fratello è tempo di verdetti ed eliminazioni. Oltre ai cinque concorrenti finiti in nomination al termine della trentacinquesima puntata, Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto flash per decretare il secondo eliminato della serata.

Chi è stato eliminato il 3 marzo dal Grande Fratello?

I primi concorrenti a salvarsi dal rischio eliminazione sono Helena Prestes e Zeudi Di Palma, seguiti poco dopo da Chiara Cainelli. Al ballottaggio restano quindi Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta, con quest'ultima costretta ad abbandonare definitivamente la Casa.

Come spiegato da Alfonso Signorini, non si tratta però dell'unica eliminazione della serata. Subito dopo il primo verdetto, tutti i concorrenti - a esclusione dei finalisti - sono chiamati in Superled per dare vita a una catena di salvataggi che costringerà gli esclusi a un immediato televoto flash. A scegliere sono i quattro concorrenti appena salvati dal precedente televoto: Mattia salva Mariavittoria; Helena salva Javier, Zeudi salva Shaila, mentre la scelta di Chiara ricade su Giglio. Restano dunque esclusi dai salvataggi e quindi a rischio eliminazione, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Tommaso Franchi. Attraverso i piramidali, i primi due hanno la possibilità di allargare le nomination e trascinare un altro concorrente ciascuno al televoto: Federico sceglie Mattia, mentre Stefania nomina Chiara. Il nuovo televoto decreta dunque il secondo eliminato della puntata. La prima a salvarsi è Stefania, seguita da Federico, mentre gli altri tre concorrenti devono raggiungere Alfonso Signorini in studio per scoprire chi dovrà abbandonare la Casa. Qui, il verdetto vede l'eliminazione definitiva di Mattia Fumagalli.

