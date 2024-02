Tutti i momenti da non perdere dell'ultima puntata del GF in onda il 26 febbraio: dall'annuncio del primo finalista, al chiarimento di Perla sul rapporto con Mirko

Sorprese, confronti e soprattutto l'annuncio del primo finalista hanno segnato la trentanovesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 26 febbraio in prima serata su Canale 5. Dopo puntate di accesi confronti, Simona Tagli riceve la carica della figlia Georgia, che con la sua vicinanza prova a farle sentire il sostegno necessario per andare avanti: "Mi ha forgiata grazie alla sua personalità forte e mi ha donato il carattere per combattere ogni giorno della mia vita".

Un momento particolarmente emozionante vede protagonista Greta Rossetti, che tenta di spiegare l'origine di alcuni suoi atteggiamenti apparentemente poco chiari: "Mio padre mi è stato portato via quando avevo sette anni, quindi quel tipo di rapporto e di affetto mi è mancato. Per questo sono molto fisica con gli uomini". Chiarezza richiesta anche a Perla Vatiero, che nel corso della puntata si smarca dall'ipotesi di un'attrazione verso Alessio Falsone e torna sul rapporto con Mirko Brunetti. Non mancano i verdetti della serata, con Beatrice Luzzi che trionfa al televoto e diventa la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello, mentre in sette concorrenti finiscono in nomination.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE