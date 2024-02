Greta Rossetti racconta di suo padre: "Mi è stato portato via quando avevo sette anni"

Lunedì 26 febbraio al Grande Fratello, Greta Rossetti spiega il motivo di alcuni suoi atteggiamenti che possono sembrare ambigui nel rapporto con gli uomini.

Greta e Sergio D'Ottavi sembrano sempre più vicini, come confermato dalla stessa ex tentatrice di Temptation Island: "Il nostro rapporto si sta evolvendo, inutile negarlo. Ma non devo dare spiegazioni a nessuno se non a me stessa. Mi vivo i rapporti con i miei tempi, giudicatemi pure".

Alfonso Signorini decide quindi di chiamare Greta in confessionale per poter affrontare con lei un argomento delicato. Durante la settimana, infatti, la ragazza ha spiegato che il suo essere molto fisica deriva dalla mancanza del padre: "Mi è stato portato via quando avevo sette anni, quindi quel tipo di rapporto e di affetto mi è mancato. Per questo sono molto fisica con gli uomini - spiega Greta, che poi prosegue - Fisicamente sono molto sicura di me, tanto quanto non lo sono interiormente come persona. Qua dentro ho fatto un grande percorso, prima non capivo cosa potessi dare di me a un uomo oltre alla bellezza".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE