Simona Tagli e la sorpresa della figlia: "Mi hai forgiata"

Grande emozione per Simona Tagli durante la puntata di lunedì 26 febbraio del Grande Fratello.

La showgirl riceve la sorpresa della figlia Georgia, a cui è molto legata. Quando era appena nata, infatti, Simona ha dovuto combattere in tribunale per l'affidamento della figlia, una ferita che ancora oggi si fa sentire.

"Volevo vederti, mi mancavi tanto, ma ho sempre il televisore acceso quindi la presenza la sento lo stesso - esordisce Georgia - Come ho sempre fatto, voglio ringraziarti per quello che hai fatto per me, per come ti sei impegnata nel farmi prendere la strada migliore".

Simona è visibilmente commossa e Alfonso Signorini chiede a Georgia che mamma sia stata: "Mi ha forgiata grazie alla sua personalità forte e mi ha donato il carattere per combattere ogni giorno della mia vita".

