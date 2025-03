Primo confronto della quarantesima puntata del Grande Fratello quello tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Tema dello scambio di battute la gelosia di Tommaso scatenata dopo il bagno in vasca di Mavi insieme a Zeudi Di Palma, avvenuto nel corso del fine settimana. Il momento giocoso e di complicità tra le due ragazze ha infastidito Tommaso, scatenando una discussione profonda con Mariavittoria. Interpellata da Alfonso Signorini, in puntata Mariavittoria precisa: "Non nego la possibilità che possa piacermi una donna, perché sono abbastanza aperta. Non ho mai provato attrazione per le donne, guardo molto più la bellezza femminile, sono molto attratta dai caratteri femminili, ma per ora non mi è mai successo. Se mai mi succederà questo non lo so. Sono abbastanza libera in questo. Ho detto a Zeudi esattamente questo".

Chiamata più volte in causa da Tommaso, Zeudi risponde: "Sinceramente per me è follia quello che sta dicendo Tommaso. Io l'ho vissuta con tanta tranquillità, con amicizia. Era tutto basato molto sul gioco. Io sono entrata in vasca vestita proprio per evitare equivoci".

